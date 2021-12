Preoccupante analogia con lo scorso campionato del Napoli | aggrappiamoci a Spalletti

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 dicembre 2021) Cesare – Caro Guido ilha perso, anche se immeritatamente, un’altra partita e scivola al quarto posto con la Fiorentina quinta che si avvicina a 6 punti. Ilha frenato paurosamente nell’ultima fase facendo 5 punti in 6 partite con 1 vittoria, due pareggi e 3 sconfitte, annullando in gran parte quanto fatto di buono in precedenza. Guido – Diciamo anche che è un periodo che non gira bene e oltre agli innumerevoli infortuni stasera abbiamo sprecato alcune occasioni e preso una traversa e un palo. Abbiamo perso una grande occasione e non abbiamo approfittato del mezzo passo falso del Milan che ha pareggiato ad Udine al 92esimo (a proposito di a chi gira bene e a chi no). Cesare – È vero che abbiamo giocato contro un ottimo Empoli, squadra aggressiva che pressa altissimo, che ha una grande organizzazione di gioco e ha la grande capacità di ...