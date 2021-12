Povia non partecipa alla manifestazione No Green Pass a Genova: "Positivo al Covid" (Di domenica 12 dicembre 2021) "Sono Positivo con carica bassa, sto bene": così il cantautore Povia avrebbe annunciato ieri in un messaggio inviato agli organizzatori la sua assenza all'evento genovese contro il Green Pass in piazza della Vittoria dove era... Leggi su today (Di domenica 12 dicembre 2021) "Sonocon carica bassa, sto bene": così il cantautoreavrebbe annunciato ieri in un messaggio inviato agli organizzatori la sua assenza all'evento genovese contro ilin piazza della Vittoria dove era...

Advertising

borghi_claudio : Povia si è ammalato e il brillante gastroenterologo pensa bene di fare un tweet del genere. A ME non verrebbe mai i… - fanpage : Povia era atteso a una manifestazione #NoGreenPass ma non si è presentato: è positivo al Covid - FranAltomare : #Povia positivo al Covid non potrà partecipare alla manifestazione #NoGreenPass prevista per oggi. Ma da guarito av… - monica_perico : RT @DianaLanciotti: Leggo che #Povia ha preso il #Covd. E giù con offese, insulti, derisioni, perché non era vaccinato. Scopro che c'è anco… - monica_perico : RT @luomomascherato: Gente che magari non ha mai detto niente sulle migliaia di malori improvvisi post vaccino, ora sbraita contento accane… -