Patrick Zaki torna ad abbracciare i colleghi della sua Ong: «Orgoglioso di far parte di questa famiglia» (Di domenica 12 dicembre 2021) «Uno sarà sempre Orgoglioso di far parte della famiglia di Egyptian Initiative for Personal Rights – ???????? ??????? ?????? ???????. Vi amo e vi ringrazio per il vostro supporto durato per due anni senza interruzioni». Così Patrick Zaki su Facebook ha ringraziato la Ong “Iniziativa egiziana per i diritti della persona” di cui egli stesso è membro e ricercatore. Il giovane studente di Bologna scarcerato dopo 668 giorni di prigionìa in Egitto lo scorso 8 dicembre, era stato arrestato con l’accusa di «diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici» a causa di 10 post pubblicati sulla sua bacheca Facebook. Dopo la liberazione, Zaki è tornato a comunicare attraverso i social ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) «Uno sarà sempredi fardi Egyptian Initiative for Personal Rights – ???????? ??????? ?????? ???????. Vi amo e vi ringrazio per il vostro supporto durato per due anni senza interruzioni». Cosìsu Facebook ha ringraziato la Ong “Iniziativa egiziana per i dirittipersona” di cui egli stesso è membro e ricercatore. Il giovane studente di Bologna scarcerato dopo 668 giorni di prigionìa in Egitto lo scorso 8 dicembre, era stato arrestato con l’accusa di «diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici» a causa di 10 post pubblicati sulla sua bacheca Facebook. Dopo la liberazione,to a comunicare attraverso i social ...

Advertising

amnestyitalia : #PatrickZaki e i rischi del ritorno sui social: importante segnalare i profili falsi - channeldraw : Zaki, la panchina ci sarà: il sindaco @matteolepore accoglie la proposta del @corrierebologna. L’iniziativa dopo la… - amnestyitalia : La notizia più bella della settimana è stata la scarcerazione di Patrick Zaki. Ricordiamo che non è finita e che le… - MPAPA090 : RT @fanpage: Il ringraziamento di Patrick Zaki all’Italia per l’impegno profuso in questi mesi per la sua scarcerazione avvenuta lo scorso… - infoitcultura : Patrick Zaki ospite a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio: “Siamo emozionati” -