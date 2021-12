Patrick Zaki, di cosa è accusato il ragazzo? (Di domenica 12 dicembre 2021) Patrick Zaki è stato rilasciato dopo 22 mesi di carcere: il giovane egiziano era stato arrestato il 7 febbraio 2020: ecco di cosa era accusato. Patrick Zaki è stato arresto in Egitto il 7 febbraio 2020: il giovane ricercatore dell'Università di Bologna è accusato di propaganda sovversiva. Zaki, nonostante la mobilitazione internazionale, è stato nelle carceri del suo paese per 22 mesi. Patrick Zaki è arrestato mentre sta tornando a casa, nella sua città a Mansoura, il giovane universitario aveva deciso di prendersi una breve vacanza per andare a salutare i suoi genitori che non vedeva da tempo. Appena atterrato all'Aeroporto Internazionale del Cairo alcuni agenti lo circondano e lo portano in carcere, contro di lui era ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 dicembre 2021)è stato rilasciato dopo 22 mesi di carcere: il giovane egiziano era stato arrestato il 7 febbraio 2020: ecco dieraè stato arresto in Egitto il 7 febbraio 2020: il giovane ricercatore dell'Università di Bologna èdi propaganda sovversiva., nonostante la mobilitazione internazionale, è stato nelle carceri del suo paese per 22 mesi.è arrestato mentre sta tornando a casa, nella sua città a Mansoura, il giovane universitario aveva deciso di prendersi una breve vacanza per andare a salutare i suoi genitori che non vedeva da tempo. Appena atterrato all'Aeroporto Internazionale del Cairo alcuni agenti lo circondano e lo portano in carcere, contro di lui era ...

