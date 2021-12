Patrick Zaki a Che Tempo Che Fa

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 12 dicembre 2021)Ne hanno parlato in tanti, dai giornali alla tv, ma ora la parola passa al diretto interessato. E a garantire la prima partecipazione televisiva diè Fabio Fazio, che lo ospita questa sera a CheChe Fa. “Siamo davvero emozionati di annunciare chequesta sera sarà a CheChe Fa“ è l’annuncio via social del conduttore, che si conferma in prima linea e davanti a tutti nell’assicurarsi le ospitate più interessanti per diverse ragioni. Quella di, 30enne studente egiziano dell’Università di Bologna, arriva a quattro giorni di distanza dalla sua scarcerazione. Un incubo iniziato il 7 febbraio 2020, quando atterrato in Egitto – dove rientrò per fare visita ai ...