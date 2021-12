Napoli, Spalletti in A è il number one: che traguardo contro l'Empoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono passati più di 24 anni. Era il 31 agosto 1997 quando Spalletti esordì su una panchina di serie A: aveva i capelli neri con una stempiatura evidente, i baffetti, una tuta azzurra con una striscia ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono passati più di 24 anni. Era il 31 agosto 1997 quandoesordì su una panchina di serie A: aveva i capelli neri con una stempiatura evidente, i baffetti, una tuta azzurra con una striscia ...

