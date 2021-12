Mihajlovic | «Sconfitta meritata | il Toro superiore in tutto»

Leggi su footdata

(Di domenica 12 dicembre 2021) “, il Torino è statoin. Insieme a quella di Empoli è stata la peggiore della stagione, abbiamo difeso male e attaccato peggio. Forse ho sbagliato anche io qualcosa nell’impostazione della partita, mettendo un attaccante in più dal momento che avevo pochi centrocampisti chiedendo più aggressività, ma non ci siamo riusciti”. E’ questa l’analisi del tecnico del Bologna Sinisadopo lain casa del Torino. “Di oggi non mi è piaciuto l’atteggiamento, non siamo mai riusciti a creare superiorità numerica, nemmeno un dribbling, e in fase difensiva abbiamo fatto fatica a vincere i contrasti o le seconde palle – ha aggiunto – Orsolini è il nostro rigorista e lo sarebbe stato anche con Arnautovic in campo”.