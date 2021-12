La Juve in ansia per l'infortunio di Dybala (Di domenica 12 dicembre 2021) La Juve ha tanti problemi , è evidente. Se in Champions le cose sono andate diversamente con il primo posto nel girone nonostante il crollo di Stamford Bridge, in campionato non si contano più ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021) Laha tanti problemi , è evidente. Se in Champions le cose sono andate diversamente con il primo posto nel girone nonostante il crollo di Stamford Bridge, in campionato non si contano più ...

