“I won’t go”, il nuovo singolo di Chuck Delhi, Stylex, Dj Gianlu On The Mix (Di domenica 12 dicembre 2021) “‘I won’t go’ nasce dalla voglia di realizzare una produzione discografica dopo tanti anni di esperienza come Dj” Da venerdì 3 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “I won’t go” (Discolab Ed. Musicali), il nuovo singolo di Chuck Delhi, Stylex, Dj Gianlu On The Mix ft. Joey Law. “I won’t go” parla di qualcuno che rimane fedele alla propria strada o muore, indipendentemente dalle circostanze. I tempi possono diventare difficili e spaventosi da gestire da soli, quindi questa canzone è un impegno a non lasciare mai solo nessuno. Ecco l’intervista. “I won’t go” è il vostro nuovo singolo, di che cosa si tratta? Chuck: I ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 dicembre 2021) “‘Igo’ nasce dalla voglia di realizzare una produzione discografica dopo tanti anni di esperienza come Dj” Da venerdì 3 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Igo” (Discolab Ed. Musicali), ildi, DjOn The Mix ft. Joey Law. “Igo” parla di qualcuno che rimane fedele alla propria strada o muore, indipendentemente dalle circostanze. I tempi possono diventare difficili e spaventosi da gestire da soli, quindi questa canzone è un impegno a non lasciare mai solo nessuno. Ecco l’intervista. “Igo” è il vostro, di che cosa si tratta?: I ...

Advertising

Lopinionista : “I won’t go”, il nuovo singolo di Chuck Delhi, Stylex, Dj Gianlu On The Mix - LisaDMona : @V4R4N4 arcane ci ha dato un nuovo standard I won't settle for less -

Ultime Notizie dalla rete : won’t nuovo I wanna be your slave, Maneskin: guarda il video ufficiale (testo e traduzione) Soundsblog