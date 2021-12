F1 su TV8 | GP Abu Dhabi 2021 | orario gara | diretta in chiaro | programma | streaming

(Di domenica 12 dicembre 2021) La giornata di domenica 12 dicembre stabilirà il Campione del Mondodi Formula Uno. Una stagione lunghissima e discussa sarà decisa dal Gran Premio di Abu, che determinerà se Lewis Hamilton diventerà il primo uomo della storia a conquistare 8 titoli mondiali, oppure se Max Verstappen interromperà la sequenza di successi iridati dei piloti Mercedes, cominciata nell’ormai lontano 2014. Incredibilmente dopo 21 GP i due contendenti per il titolo sono alla pari!F1, GP AbuLIVE:TV8. Verstappen e Hamilton: l’ultimo atto Dunque chi, oggi, arriverà davanti, farà proprio anche l’Iride. Per la verità Verstappen ha un esiguo vantaggio, perché nel caso nessuno dei due dovesse marcare punti, sarebbe l’olandese a laurearsi Campione, in ...

15.11 Verstappen è autorizzato a toccare ferro, tuttavia, dal 2015 in avanti, adDhabi ha sempre vinto chi partiva dalla pole - position... 15.10 Per la Ferrari una qualifica discreta, con Sainz ...Inoltre sarà visibile la diretta della gara su.it. DIRETTA LIVE " OA Sport vi proporrà la diretta scritta della corsa diDhabi. PROGRAMMA SKY SPORT DOMENICA 12 DICEMBRE Ore 9.55: Formula Race ...Oggi, domenica 12 dicembre dalle ore 14:00, in TV su Sky Sport F1 e in chiaro su TV8, ultimo atto del mondiale 2021 di Formula 1. In streaming anche su NOW.Oggi alle 14 la Formula 1 incorona il suo campione assoluto in uno dei finali di stagione più drammatici e imprevedibili nella storia del mondiale Semaforo verde alle 14. E tutto può succedere. In una ...