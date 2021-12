Chiesto il carcere per chi va all’estero per utero in affitto (Di domenica 12 dicembre 2021) Punire le coppie che vogliono accedere alla fecondazione eterologa o alla maternità surrogata all’estero. Una proposta destinata a far discutere. Dopo aver ostacolato l’approvazione del Ddl Zan, con tanto di esultanze da ultrà in aula, il senatore della Lega Simone Pillon è tornato a difendere a spada tratta la famiglia tradizionale. La sua nuova battaglia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 12 dicembre 2021) Punire le coppie che vogliono accedere alla fecondazione eterologa o alla maternità surrogata. Una proposta destinata a far discutere. Dopo aver ostacolato l’approvazione del Ddl Zan, con tanto di esultanze da ultrà in aula, il senatore della Lega Simone Pillon è tornato a difendere a spada tratta la famiglia tradizionale. La sua nuova battaglia L'articolo proviene da Leggilo.org.

