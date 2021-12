Amici 21, Guido pubblica una foto con il lato B in mostra e infiamma il web (Di domenica 12 dicembre 2021) La foto di Guido di Amici 21 Solo la scorsa settimana coma abbiamo visto Guido ha dovuto lasciare una volta per tutte la scuola di Amici 21, dopo diversi mesi di percorso. A volere che il ballerino lasciasse il talent show di Maria De Filippi è stata Alessandra Celentano, che ha deciso di sostituire il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 dicembre 2021) Ladidi21 Solo la scorsa settimana coma abbiamo vistoha dovuto lasciare una volta per tutte la scuola di21, dopo diversi mesi di percorso. A volere che il ballerino lasciasse il talent show di Maria De Filippi è stata Alessandra Celentano, che ha deciso di sostituire il L'articolo proviene da Novella 2000.

