Almeno 83 morti accertati per tornado Usa, decine i dispersi (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono Almeno 83 i morti accertati, mentre decine di persone sono ancora disperse - il loro numero è tuttora imprecisato - dopo la devastante serie di tornado che ieri ha colpito sei stati degli Usa.

