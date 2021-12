Alessandra Celentano aveva fatto superare i casting di Amici a Cosmary (Di domenica 12 dicembre 2021) Il vecchio video su Alessandra Celentano Solo la scorsa settimana a diventare un’allieva ufficiale di Amici 21 è stata Cosmary. La ballerina ha infatti vinto la sfida contro Virginia per volere di Garrison e così ha ottenuto un banco all’interno della scuola, diventando un’allieva di Alessandra Celentano. La maestra tuttavia non si è trovata d’accordo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 dicembre 2021) Il vecchio video suSolo la scorsa settimana a diventare un’allieva ufficiale di21 è stata. La ballerina ha infatti vinto la sfida contro Virginia per volere di Garrison e così ha ottenuto un banco all’interno della scuola, diventando un’allieva di. La maestra tuttavia non si è trovata d’accordo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

AmiciUfficiale : And the winner is… La maestra Alessandra Celentano! ?????? #Amici21 @Ale_Celentano - Novella_2000 : Il colpo di scena che non ti aspetti: qualche anno fa la Celentano fece passare Cosmary ai casting di Amici (VIDEO)… - milfslovebot : io pagherei per stare in quel mezzo metro che separa Sabrina Ferilli da Alessandra Celentano e averle vicine tutte… - Elaman58 : Il padre di Alessandra Celentano Autore delle canzoni più belle di suo fratello Adriano . Perché il talento è di Fa… - alessssay : Ok ora torno a studiare sperando in futuro il pagante ft Alessandra Celentano -