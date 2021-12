Al Quirinale un patriota Berlusconi? Profilo che mi tranquillizza

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il presidente di Fratelli d'Italia chiede la fine dello stato di emergenza: "La sinistra ha usato la pandemia per limitare le libertà"

Quirinale, Meloni: «Vogliamo un patriota senza compromessi» - Quirinale, Meloni scopre le carte: 'Basta pantano parlamentare, passiamo a una Repubblica presidenziale. Subito un… - Per Meloni il prossimo capo dello Stato deve essere 'un patriota ' - sostiene di volere al Quirinale un patriota. Anche noi. Ma chiariamoci bene, guardando alla de… - Quirinale, Meloni scopre le carte: 'Basta pantano parlamentare, passiamo a una Repubblica presidenziale. Subito un…

Alle prossime elezioni delil centrodestra ha i numeri ...ha i numeri per essere determinante e noi vogliamopresidente ... vogliamo'. Una svolta, quella auspicata da Meloni, ...... uscire al pantano della repubblica parlamentare per entrare nella repubblica presidenziale ', dice poi Meloni che aggiunge: 'Non accetteremo compromessi, noi vogliamoal'. '...