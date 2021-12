Venezia-Juventus 1-1: Aramu ferma i bianconeri (Di sabato 11 dicembre 2021) Finisce 1-1 Venezia–Juventus, con i gol di Morata e Aramu. Stop dei bianconeri dopo due successi consecutivi, con il quarto posto che si allontana e la Fiorentina che arriva in solitaria al quinto posto. Pareggio per la compagine allenata da Massimiliano Allegri, insediata adesso dalla Roma che in caso di successo potrebbe arrivare a pari punti. Il Venezia respira e va a +6 sulla zona retrocessione, in attesa dei match in programma questa sera e domani. Il primo tempo di Venezia-Juventus Il primo tempo si avvia senza particolare squilli, con le due compagini che si studiano senza esporsi. La prima occasione arriva al 15? con un tiro da lontano di Cuadrado, che però termina sul fondo. Dopo qualche minuto, il Venezia si rende pericoloso con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Finisce 1-1, con i gol di Morata e. Stop deidopo due successi consecutivi, con il quarto posto che si allontana e la Fiorentina che arriva in solitaria al quinto posto. Pareggio per la compagine allenata da Massimiliano Allegri, insediata adesso dalla Roma che in caso di successo potrebbe arrivare a pari punti. Ilrespira e va a +6 sulla zona retrocessione, in attesa dei match in programma questa sera e domani. Il primo tempo diIl primo tempo si avvia senza particolare squilli, con le due compagini che si studiano senza esporsi. La prima occasione arriva al 15? con un tiro da lontano di Cuadrado, che però termina sul fondo. Dopo qualche minuto, ilsi rende pericoloso con ...

Advertising

IFTVofficial : Venezia shock Juventus at the Penzo ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - JuventusTV : Vi aspettiamo! Viviamo insieme l'avvicinamento a #VeneziaJuve ???? ?? - armcopp : Nulla da fare per la #Juventus: la squadra di #Allegri ci proverà l’anno prossimo a prendersi il campo del #Venezia… - stirone99 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Venezia-Juventus 1-1 -