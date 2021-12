Tudor sfida l' Atalanta | ' Il Verona è carico e sta bene'

(Di sabato 11 dicembre 2021)- "? Una gara bella, difficile e - proprio per questo motivo - stimolante, contro una delle squadre favorite per la vittoria dello Scudetto. Noi però stiamoe siamo carichi, ...

Lo ha dichiarato Igor, tecnico del Verona, in vista della prossima gara di campionato: "Verona e Atalanta si somigliano per certi versi, vincerà chi sbaglierà di meno e, forse, saranno i cambi ...Presenta così ladi domani al Betegodi alle 15 contro l'Atalanta, il tecnico del Verona, Igor. Gli scaligeri, reduci dal rocambolesco successo esterno per 4 - 3 sul campo del Venezia, ...Il tecnico: "Entrambe le squadre in campo faranno pochi calcoli, quindi penso possa essere una gara divertente" ...Igor Tudor, allenatore dell'Hellas ha parlato della gara casalinga contro l'Atalanta. Le dichiarazioni del mister croato ...