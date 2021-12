Torta di mele con farcia nell’impasto: un cuore morbidezza! (Di sabato 11 dicembre 2021) Questo dolce tradizionale amato da grandi e piccini può essere arricchito da vari sapori ed è proprio quello che intendo fare con la ricetta che sto per farti leggere. La Torta ripiena di mele è decisamente cremosa e morbidissima tanto da sciogliersi in bocca. Facile e veloce da realizzare questa Torta ha tutte le carte in regola per conquistare chiunque l’assaggi. Impasto Gli ingredienti per realizzare l’impasto della Torta ripiena di mele sono: 2 uova 90 gr di latte 16 gr lievito per dolci 190 gr di farina 00 35 gr di fecola di patate 1 scorza grattugiata di limone 150 gr di zucchero 100 gr di burro fuso Zucchero a velo per guarnire Per cominciare la preparazione bisogna prendere una ciotola e inserire lo zucchero insieme alle uova e cominciare a montare. Dopo aggiungiamo la farina, il burro, il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 11 dicembre 2021) Questo dolce tradizionale amato da grandi e piccini può essere arricchito da vari sapori ed è proprio quello che intendo fare con la ricetta che sto per farti leggere. Laripiena diè decisamente cremosa e morbidissima tanto da sciogliersi in bocca. Facile e veloce da realizzare questaha tutte le carte in regola per conquistare chiunque l’assaggi. Impasto Gli ingredienti per realizzare l’impasto dellaripiena disono: 2 uova 90 gr di latte 16 gr lievito per dolci 190 gr di farina 00 35 gr di fecola di patate 1 scorza grattugiata di limone 150 gr di zucchero 100 gr di burro fuso Zucchero a velo per guarnire Per cominciare la preparazione bisogna prendere una ciotola e inserire lo zucchero insieme alle uova e cominciare a montare. Dopo aggiungiamo la farina, il burro, il ...

Advertising

mantyASky__ : @amoginstwit Torta di mele timeeee ?? - Chiara556 : @elenaneiguaii @divanomat Forse per la torta di mele di Tommaso - jabbaTM : @04_Carmen20 Non dirmelo sono talmente 'sensibile' che soffro anche quando non trovo parcheggio con la mia nuova au… - v_manduca : La cucina rilassante. Ultima mia creatura all'insegna della semplicità. Torta di carote e mele, la ricetta nel mio… - BenedettaPetru6 : RT @jabbaTM: @04_Carmen20 invece di rimugginare fai andare le mani facevi la torta di mele e mi invitavi, ovviamente io facevo un po il ret… -