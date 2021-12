“Sembra un po’ stonata”: incredibile sul palco di ‘The Voice Senior’ – VIDEO (Di sabato 11 dicembre 2021) L’attuale edizione di The Voice Senior sta diventando famosa anche per le “gaffe” dei giudici. Stavolta è toccato a Loredana Bertè, anche se in realtà la celebre cantante è stata vittima di uno scherzo da parte degli organizzatori del programma. Come concorrente, infatti, non si è presentata una persona qualsiasi, bensì Iva Zanicchi, anche se ovviamente in “segreto”. LEGGI ANCHE => The Voice Senior, tutti pazzi per la performance del padre della cantante: di chi si tratta? “Io mi chiamerei Teresa, ma tutti mi chiamano Iva – ha detto la Zanicchi senza svelare la sua identità – Canto da sempre e vengo dall’Emilia Romagna. Diciamo che ho avuto anche un discreto successo nella mia carriera”. Dopo la presentazione, Iva Zanicchi si è quindi esibita, cantando il brano “La mia solitudine”. Proprio durante la performance, Loredana Bertè si ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 11 dicembre 2021) L’attuale edizione di TheSenior sta diventando famosa anche per le “gaffe” dei giudici. Stavolta è toccato a Loredana Bertè, anche se in realtà la celebre cantante è stata vittima di uno scherzo da parte degli organizzatori del programma. Come concorrente, infatti, non si è presentata una persona qualsiasi, bensì Iva Zanicchi, anche se ovviamente in “segreto”. LEGGI ANCHE => TheSenior, tutti pazzi per la performance del padre della cantante: di chi si tratta? “Io mi chiamerei Teresa, ma tutti mi chiamano Iva – ha detto la Zanicchi senza svelare la sua identità – Canto da sempre e vengo dall’Emilia Romagna. Diciamo che ho avuto anche un discreto successo nella mia carriera”. Dopo la presentazione, Iva Zanicchi si è quindi esibita, cantando il brano “La mia solitudine”. Proprio durante la performance, Loredana Bertè si ...

