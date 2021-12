No vax, report Iss: ”Per loro il rischio di morte è 16,6 volte più alto rispetto a quanti vaccinati con la terza dose” (Di sabato 11 dicembre 2021) Un report inquietante quello reso noto oggi dall’Istituto superiore di sanità relativo alla vaccinazione. Secondo quanto emerso in merito alle ultime analisi condotte, è stato appurato che un no-Vax ha 16,6 possibilità in più di rischio morte, rispetto ad un soggetto invece vaccinato con la terza dose (o booster) contro il covid. Un rischio di morte, riguardo invece i vaccinati, che è di 11,1 volte superiore di chi lo ha ricevuto da meno di 5 mesi, e di 6,9 volte maggiore a quello di un vaccinato da più di 5 mesi. report Iss: a 5 mesi dal completamento della vaccinazione la protezione cala ma è sempre efficace rispetto a un no Vax Riguardo poi alla protezione indotta ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Uninquietante quello reso noto oggi dall’Istituto superiore di sanità relativo alla vaccinazione. Secondo quanto emerso in merito alle ultime analisi condotte, è stato appurato che un no-Vax ha 16,6 possibilità in più diad un soggetto invece vaccinato con la(o booster) contro il covid. Undi, riguardo invece i, che è di 11,1superiore di chi lo ha ricevuto da meno di 5 mesi, e di 6,9maggiore a quello di un vaccinato da più di 5 mesi.Iss: a 5 mesi dal completamento della vaccinazione la protezione cala ma è sempre efficacea un no Vax Riguardo poi alla protezione indotta ...

Advertising

Adnkronos : No vax, report Iss: 'Il rischio di morte è 16 maggiore rispetto a vaccinati con terza dose'. #covid - petergomezblog : Covid, report degli ospedali sentinella: “Crescono No vax in intensiva (+32%), calano i vaccinati (-33%)”. Nuovo ba… - italiaserait : No vax, report Iss: ”Per loro il rischio di morte è 16,6 volte più alto rispetto a quanti vaccinati con la terza do… - albertotozzi3 : RT @CurrentiCalamo_: Per il presidente dell’OdM, prima dei vax morivano 60-80 medici al mese: in 12 mesi fanno 800 morti. L’ultimo report s… - ivic00633480 : RT @CurrentiCalamo_: Per il presidente dell’OdM, prima dei vax morivano 60-80 medici al mese: in 12 mesi fanno 800 morti. L’ultimo report s… -