Max Verstappen in pole position nel Gran premio di Abu Dhabi (Di sabato 11 dicembre 2021) E' di Max Verstappen la pole position nel Gran premio di Abu Dhabi. Il pilota olandese della Red Bull sul circuito di Yas Marina ha fatto registrare 1?22?109. Secondo e staccato di oltre tre decimi il rivale per il titolo mondiale, Lewis Hamilton, su Mercedes.

