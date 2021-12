LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2021 in DIRETTA: avanzano Ganz e Laurent, bene Pellegrino e De Fabiani (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 Partito Simone Mocellini. 12.41 Michael Hellweger è trentaseiesimo, 2:30.84. 12.40 Mancano ancora 50 atleti, posizioni in classifica più che incerte. 12.38 Federico Pellegrino è sempre terzo, alle spalle di Kalebo e Chanavat. 12.37 Francesco De Fabiani è diciottesimo, 2:30.16, distacco di esatti 6 secondi dal miglior tempo di Klaebo. 12.35 Partito De Fabiani, a breve toccherà a Michael Hellweger. 12.34 Trono immediatamente spodestato, arriva Johannes Hoesflot Klaebo: miglior tempo, 2:24.16. 12.33 Intanto il francese Lucas Chanavat supera il tempo di Pellegrino, 2:25.67, appena -0.08. 12.32 Il prossimo italiano a partire sarà Francesco De Fabiani. 12.30 2:25.75 per l’azzurro, miglior tempo per ora. 12.28 Partito Federico ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.43 Partito Simone Mocellini. 12.41 Michael Hellweger è trentaseiesimo, 2:30.84. 12.40 Mancano ancora 50 atleti, posizioni in classifica più che incerte. 12.38 Federicoè sempre terzo, alle spalle di Kalebo e Chanavat. 12.37 Francesco Deè diciottesimo, 2:30.16, distacco di esatti 6 secondi dal miglior tempo di Klaebo. 12.35 Partito De, a breve toccherà a Michael Hellweger. 12.34 Trono immediatamente spodestato, arriva Johannes Hoesflot Klaebo: miglior tempo, 2:24.16. 12.33 Intanto il francese Lucas Chanavat supera il tempo di, 2:25.67, appena -0.08. 12.32 Il prossimo italiano a partire sarà Francesco De. 12.30 2:25.75 per l’azzurro, miglior tempo per ora. 12.28 Partito Federico ...

