"Io&Campania", la nuova App di Klépierre: vetrina digitale per i centri commerciali (Di sabato 11 dicembre 2021) Klépierre Italia ha lanciato la nuova applicazione per la fedeltà (Loyalty App) in quattro tra i principali centri commerciali del portfolio nazionale: Porta Di Roma, Campania (Ce), Nave De Vero(Ve) e Le Gru (To). Tramite un'app dedicata e unica per ogni centro, i clienti iscritti potranno accedere a offerte esclusive, partecipare a concorsi a premi e usufruire di servizi speciali. L'iniziativa, che nel 2022 verrà estesa anche ad altri mall italiani del Gruppo, coinvolge oltre 500 punti di vendita. Più di 20.000 clienti hanno già scaricato l'App dal giorno del lancio, il 25 novembre. La nuova loyalty APP è eponima dei centri in cui opera: Io & Campania, Io & Porta di Roma, Io & Nave de Vero, Io & Le Gru. L'App permette di accedere a scontistiche e promozioni esclusive, ...

