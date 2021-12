Faro a centrocampo e re del panettone | Ancona in lacrime per il suo top player Giampaoli | ' Ciao Palì'

(Di sabato 11 dicembre 2021)- Se n'è andato a pochi giorni dal Natale , lui che del Natale è stato il signore indiscusso, in silenzio, come una spruzzata di zucchero. Era un uomo dolce come le sue creazioni, Giampaolo ...

Advertising

coglionah : @marblackbluety E soprattutto bisogna fare i cambi giusti, andava tolto barella che è da quando gli è stato rinnova… - EBORGO : @AleLMGO Rispetto il tuo parere, ci mancherebbe. Forse c'e' una via di mezzo tra il mio essere ingeneroso e il tuo… - AleLMGO : @EBORGO Mi sembri ingeneroso nei suoi confronti. Fino a Juve - Atalanta fece un’ottima stagione, era il faro del ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Faro centrocampo

corriereadriatico.it

ANCONA - Se n'è andato a pochi giorni dal Natale , lui che del Natale è stato il signore indiscusso, in silenzio, come una spruzzata di zucchero. Era un uomo dolce come le sue creazioni, Giampaolo ...Un giocatore perno della retroguardia, unnel richiamare i giovani ragazzi che lo accompagno ... muovendosi sia da interno di, che da trequartista avanzato. Nella scorsa gara, in terra ...Il punto guadagnato ad Avellino non può che considerarsi prezioso. Nella scorsa trasferta, infatti, il Bari ha rischiato persino di vincere in un contesto a dir poco ostico, ...ANCONA - Se n’è andato a pochi giorni dal Natale, lui che del Natale è stato il signore indiscusso, in silenzio, come una spruzzata di zucchero. Era un uomo dolce come le ...