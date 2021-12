Dov’è finito l’Hakimi di inizio stagione? L’Equipe e la flessione dell’esterno ex Inter (Di sabato 11 dicembre 2021) L’Equipe indaga sulla flessione di Hakimi l’esterno di difesa ex Inter che in estate è passato al Psg per 60 milioni di euro. Il quotidiano scrive che dopo un inizio strepitoso (3 gol e 2 assist) la curva di rendimento del marocchino è in netto calo. Rapidamente l’ex Interista è apparso meno preciso, meno ispirato. La sua intesa con Di Maria lascia a desiderare. Hakimi, poco a suo agio nelle situazioni in inferiorità numerica, ha mostrato le sue carenze nell’uno contro uno e nella gestione dei centrali, con piazzamenti discutibili e cali di concentrazione. In una difesa a quattro a cui non è abituato, ad Hakimi mancano troppi punti di riferimento. Va meglio col 3-5-2, ovviamente. L’Equipe scrive che è un giocatore con un forte equilibrio mentale. Che ha superato il periodo di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021)indaga sulladi Hakimi l’esterno di difesa exche in estate è passato al Psg per 60 milioni di euro. Il quotidiano scrive che dopo unstrepitoso (3 gol e 2 assist) la curva di rendimento del marocchino è in netto calo. Rapidamente l’exista è apparso meno preciso, meno ispirato. La sua intesa con Di Maria lascia a desiderare. Hakimi, poco a suo agio nelle situazioni in inferiorità numerica, ha mostrato le sue carenze nell’uno contro uno e nella gestione dei centrali, con piazzamenti discutibili e cali di concentrazione. In una difesa a quattro a cui non è abituato, ad Hakimi mancano troppi punti di riferimento. Va meglio col 3-5-2, ovviamente.scrive che è un giocatore con un forte equilibrio mentale. Che ha superato il periodo di ...

