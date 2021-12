Auto, rivoluzione e svolta sul motore: cambia tutto, la data da cerchiare (Di sabato 11 dicembre 2021) Comunicata la data entro cui ci sarà una svolta importante per le Auto: cosa cambia e l’anno da cerchiare in rosso sul calendario Auto (fonte fonte foto: AdobeStock)Grande attenzione sul tema e sugli argomenti inerenti le Auto, con importanti novità che porteranno cambiamenti, con una data, o per meglio dire l’anno da cerchiare in rosso sul calendario. Al riguardo, andando nello specifico, sono emersi dettagli davvero importanti dalla riunione del Cite, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica: come si legge su Il Giornale è stato stabilito infatti che la fine della produzione delle Automobili con motore a combustione interna “dovrà avvenire entro ... Leggi su chenews (Di sabato 11 dicembre 2021) Comunicata laentro cui ci sarà unaimportante per le: cosae l’anno dain rosso sul calendario(fonte fonte foto: AdobeStock)Grande attenzione sul tema e sugli argomenti inerenti le, con importanti novità che porterannomenti, con una, o per meglio dire l’anno dain rosso sul calendario. Al riguardo, andando nello specifico, sono emersi dettagli davvero importanti dalla riunione del Cite, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica: come si legge su Il Giornale è stato stabilito infatti che la fine della produzione dellemobili cona combustione interna “dovrà avvenire entro ...

