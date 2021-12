Ardea | serviva i clienti senza green pass | chiusa una tabaccheria

(Di sabato 11 dicembre 2021)– Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno disposto la chiusura per 5 giorni di unadi. Nel negozio i militari hanno trovato il gestore chedietro al bancone sprovvisto die privo di regolare contratto di lavoro. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ardea serviva

Sempre venerdì 10 dicembre, i carabinieri hanno anche disposto la chiusura per 5 giorni di una tabaccheria didove hanno trovato il gestore chei clienti dietro al bancone sprovvisto di ...Controlli adda parte dei Carabinieri nelle ultime ore. In particolare sono state effettate verifiche ...la chiusura per 5 giorni di una tabaccheria dove hanno trovato la persona chei ...Lui ha 38 anni, lei 37, entrambi positivi al coronavirus, sono stati fermati per un normale controllo a bordo della loro auto. Chiusa per 5 giorni tabaccheria di Ardea ...Controlli ad Ardea da parte dei Carabinieri nelle ultime ore. In particolare sono state effettate verifiche mirate al fine di far rispettare le normative anti Covid-19, specie quelle più recenti in ma ...