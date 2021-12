Super green pass, in aumento sanzioni e chiusure per i locali. Boom di multe per le mascherine (Di venerdì 10 dicembre 2021) I dati del ministero dell’Interno al terzo giorno di controlli delle forze di polizia: già 380mila verifiche sul certificato verde Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 dicembre 2021) I dati del ministero dell’Interno al terzo giorno di controlli delle forze di polizia: già 380mila verifiche sul certificato verde

borghi_claudio : E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i conta… - Agenzia_Ansa : 'L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori. Ma non chiuderà più n… - borghi_claudio : @mDl_uffy Il mio partito si chiama Lega Salvini Premier, al ministero della sanità non ha nessuno, ho votato contro… - KHANNOONIENSIN6 : RT @ElianaR65255194: @stanzaselvaggia Invece mia figlia non ha potuto ritirare un attestato per meriti scolastici perché sprovvista di supe… - ferrigno20 : @cinziotta73 @vanabeau super green pass 007 con licenza di infettare -