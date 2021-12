Spese natalizie | le stime di Confesercenti Campania | in rialzo al Sud del 10% | in regione +12%

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Lo studio dell’Osservatorio dicertifica un aumento, rispetto al 2019, di circa il 10% della spesa pro capite per i consumatori del Mezzogiorno per le festivitàe, di conseguenza, un incremento (di circa il 13%) degli introiti per le attività commerciali di, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Sardegna, Puglia e Basilicata. Il confronto è con i dati del 2019, ovvero quelli comparabili dal momento che il 2020 è stato funestato dalla pandemia e dai lockdown anche nel periodo di Natale. Per lagli aumenti arrivano sino al 12% di spesa pro capite: si passa dai 218 di 24 mesi fa a 241 attuali, passando per i 185 del 2020. Come da allegato, lache potrà contare su una spesa pro capite per consumatore più alta è l’Abruzzo (con 323 euro a persona, nel 2019 era di 298), ...