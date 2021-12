Se Belen Rodriguez si toglie tutto, ma proprio tutto? C’è anche chi critica: giudicate voi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Forse le accade per caso, ed è semplicemente la sua rinomata fama di icona sexy e televisiva ad attirare a sé il mondo della cronaca rosa e le polemiche social. O magari è stato il suo storico ex compagno Fabrizio Corona ad averle insegnato l’infallibile tecnica: bene o male, purché se ne parli. Fatto sta che, da anni ed anni si parla costantemente di Belen Rodriguez e della sua sfera amorosa, lavorativa nonché famigliare. Ma come resistere agli scoop, come anche alle semplici chiacchiere, che gravitano attorno all’argentina più amata e sognata dagli italiani. Inoltre la sua vita sentimentale si è sempre dimostrata alquanto avvincente. Basti pensare all’ultimo capitolo riguardante l’ipotetica, sebbene evidente, crisi affrontata col padre di Luna Marì, Antonino Spinalbese. Ma non solo, oggi si parla Belen ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Forse le accade per caso, ed è semplicemente la sua rinomata fama di icona sexy e televisiva ad attirare a sé il mondo della cronaca rosa e le polemiche social. O magari è stato il suo storico ex compagno Fabrizio Corona ad averle insegnato l’infallibile tecnica: bene o male, purché se ne parli. Fatto sta che, da anni ed anni si parla costantemente die della sua sfera amorosa, lavorativa nonché famigliare. Ma come resistere agli scoop, comealle semplici chiacchiere, che gravitano attorno all’argentina più amata e sognata dagli italiani. Inoltre la sua vita sentimentale si è sempre dimostrata alquanto avvincente. Basti pensare all’ultimo capitolo riguardante l’ipotetica, sebbene evidente, crisi affrontata col padre di Luna Marì, Antonino Spinalbese. Ma non solo, oggi si parla...

