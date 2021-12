Sci alpino, superG femminile St.Moritz 2021: Goggia non vuole fermarsi, Brignone a caccia del podio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo la parentesi in Nord America, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Europa con un doppio appuntamento a St.Moritz, dove sono in programma due superG. C’è grande attesa in casa Italia per Sofia Goggia, reduce dalla storica tripletta di Lake Louise e che vuole continuare la striscia vincente anche sulle nevi svizzere. Sarà un fine settimana importante per la bergamasca, che, dopo le tre vittorie consecutive, può iniziare anche a cullare il sogno chiamato Coppa del Mondo. Non è ancora un obiettivo concreto per l’azzurra, ma potrebbe diventarlo nelle prossime settimane, anche in base ai risultati che otterrà a St.Moritz. Goggia non vinceva in superGigante da due anni e proprio l’ultimo successo era stato ottenuto nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo la parentesi in Nord America, la Coppa del Mondodi scitorna in Europa con un doppio appuntamento a St., dove sono in programma due. C’è grande attesa in casa Italia per Sofia, reduce dalla storica tripletta di Lake Louise e checontinuare la striscia vincente anche sulle nevi svizzere. Sarà un fine settimana importante per la bergamasca, che, dopo le tre vittorie consecutive, può iniziare anche a cullare il sogno chiamato Coppa del Mondo. Non è ancora un obiettivo concreto per l’azzurra, ma potrebbe diventarlo nelle prossime settimane, anche in base ai risultati che otterrà a St.non vinceva inigante da due anni e proprio l’ultimo successo era stato ottenuto nella ...

