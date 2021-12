Salto con gli sci femminile | Marita Kramer vince anche in gara-1 a Klingenthal e allunga nella generale

(Di venerdì 10 dicembre 2021)si imponein-1 ae conquista la terza vittoria stagionale su cinque gare disputate sinoraCoppa del Mondo dicon gli sci2021-2022. La fenomenale austriaca, al secondo successo consecutivo (il quinto se consideriamo solo le competizioni su Large Hill),così in testa alla classificaa +109 sulla prima inseguitrice Katharina Althaus (oggi settima).non ha dominato in lungo e in largo quest’oggi sul trampolino tedesco HS140, firmando però comunque il miglior punteggio in entrambe le serie e avendo la meglio sull’ottima norvegese Silje Opseth per 2.6 punti dopo due salti abbastanza simili. Completa il podio la slovena Ursa ...

Advertising

chetempochefa : “È solo una follia Un salto nel vento Un'ora nello spazio Un punto nel tempo' In attesa della puntata di domenica,… - lagigetti : Quasi 4.000 nuovi positivi al #covid in Veneto.E gli allevatori che si fanno vari vaccini temendo il salto dell'avi… - zazoomblog : Salto con gli sci Klingenthal 2021: vince Kramer seconda Opseth - #Salto #Klingenthal #2021: #vince… - sportface2016 : Salto con gli sci, #Klingenthal 2021: vince #Kramer - getyoutothemoo3 : mentre studio il mio cervello è tutto un 'con te è diverso, digli che mi manca, È UNA FOLLIA UN SALTO NEL VENTO, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto con

OA Sport

Medaglia d'argento nelle posizioni degli argomenti più cercati in rete (ma oro olimpico nel... Resta fuori dal podio, ma alza la coppa dell'atletail maggior tasso di crescita di popolarità ...... le sconfitte fra gli applausi non bastano più, ma fare ildi qualità per arrivare a certi ... Invece il 3 - 2,protagonista un Elmas super, è stato difesoi denti ed anche cambi tattici ...Marita Kramer si impone anche in gara-1 a Klingenthal e conquista la terza vittoria stagionale su cinque gare disputate sinora nella Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2021-2022. La fenome ...E’ sempre Marita Kramer a dominare in Coppa del mondo di salto femminile anche sul trampolino HS140 di Klingenthal, in … Continua ...