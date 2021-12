Mascherine non a norma: 1,4 mln sequestrate nel porto di Napoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una partita di 1.390.000 Mascherine chirurgiche provenienti dalla Cina e non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, è stata intercettata dagli ufficiali di Polizia Tributaria e Polizia Giudiziaria dell’Agenzia dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Napoli 1 – e dai finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza di Napoli all’interno del porto. La partita era destinata a una società del settore degli apparati medicali, con sede operativa a San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Le Mascherine, sottoposte ad analisi eseguite al laboratorio chimico di Agenzia dei Monopoli, non hanno superato la prova attestante i requisiti di respirabilità previsti per i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una partita di 1.390.000chirurgiche provenienti dalla Cina e non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dallativa comunitaria e nazionale di settore, è stata intercettata dagli ufficiali di Polizia Tributaria e Polizia Giudiziaria dell’Agenzia dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di1 – e dai finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza diall’interno del. La partita era destinata a una società del settore degli apparati medicali, con sede operativa a San Giuseppe Vesuviano (). Le, sottoposte ad analisi eseguite al laboratorio chimico di Agenzia dei Monopoli, non hanno superato la prova attestante i requisiti di respirabilità previsti per i ...

Advertising

stanzaselvaggia : Una cosa che non si dice abbastanza. Che cosa turpe, oscena, ripugnante il fiume di mascherine buttate per terra in… - reportrai3 : Come occupiamo le scuole già piene di studenti? Le mascherine distribuite dallo Stato stipate nei sottoscala in aul… - lorepregliasco : Le regole sulle mascherine all'aperto in casi in cui non sia possibile tenere le distanze (mercati ecc) ci sono già… - klaussmask : RT @BarillariDav: Mascherine, vaccini e greenpass non sono serviti a nulla. Andiamo avanti ancora così? Oppure iniziamo a parlare di vera… - ivic00633480 : RT @NinoAiello7: Viaggio nei reparti Covid di Firenze dove i no vax strappano le mascherine ai sanitari -