LIVE Biathlon, 10 km Sprint Hochfilzen 2021 in DIRETTA: un errore di Samuelsson a terra, Bormolini con lo zero! (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint FEMMINILE DI Biathlon 11.52: Hofer 12mo a 2.3 km, due errori di Samuelsson in piedi. Non sarà lui il vincitore oggi, Jacquelin non sbaglia a terra ed è secondo a 3 decimi da Kuehn 11.51: Tre errori di Desthieux a terra, gara compromessa. Loginov miglior tempo al km 1.1 11.50: Un errore di Pidruchniy a terra, dopo una partenza veloce, Strolia e Dudchenko nella topo ten dopo il primo poligono 11.49: Hofer e Giacomel partiti. Bormolini doppio zero, è terzo a 18? ma Ponsiluoma non sbaglia e va al comando 11.48: Jacquelin quarto al km 1.1 a 4? da Samuelsson, due errori di Guigonnat in piedi 11.47: Weger ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI11.52: Hofer 12mo a 2.3 km, due errori diin piedi. Non sarà lui il vincitore oggi, Jacquelin non sbaglia aed è secondo a 3 decimi da Kuehn 11.51: Tre errori di Desthieux a, gara compromessa. Loginov miglior tempo al km 1.1 11.50: Undi Pidruchniy a, dopo una partenza veloce, Strolia e Dudchenko nella topo ten dopo il primo poligono 11.49: Hofer e Giacomel partiti.doppio zero, è terzo a 18? ma Ponsiluoma non sbaglia e va al comando 11.48: Jacquelin quarto al km 1.1 a 4? da, due errori di Guigonnat in piedi 11.47: Weger ...

