L’importanza di chiedere scusa ai propri figli

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ogni giorno ci ritroviamo a combattere con i nostri demoni, quelli che invadono la sfera personale e che mettono in dubbio i ruoli che abbiamo scelto di ricoprire, tra cui quello più importante di sempre. Essere genitori può essere davvero faticoso, soprattutto quando i dubbi si insinuano nella nostra mente. Ci chiediamo cosa è giusto e cosa è sbagliato non sempre trovando tutte le risposte. Perché non esiste un manuale da sfogliare che ci spieghi come essere dei genitori perfetti. Così anche noi sbagliamo. E spesso trasformiamo i nostri errori in veri edrammi che non sappiamo come gestire. Ma quello che dobbiamo imparare è che i nostrinon vogliono dei genitori perfetti, ma felici. E l’unica cosa che dvvero pretendono da noi e l’amore. E quello sì che sappiamo darglielo. Ecco perché se sbagliamo non dobbiamo farne un dramma, piuttosto ...