La classifica delle ricerche 2021 di Google: in cima ci sono “Green Pass” e “SPID” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il tempo Passa, ma l’odioso Covid-19 che da due anni ha radicalmente cambiato la vita umana, resta al centro dei nostri pensieri, opere, parole. In tutti i suoi derivati. Non sorprende affatto che la parola più ricercata su Google nel 2021 è Green Pass. Google Search, ecco le parole più cercate del 2021 (Adobe Stock)Tutto ruota intorno al Green Pass nelle classifiche dei Top 10 Trending, selezionati per categorie, redatta dal colosso di Mountain View. Dal Green Pass allo “SPID”, il Passo è breve, così come le dimissioni di Conte (il politico che ci ha tenuto sull’attenti con i suoi annunci e dirette social) o quella classroom, diventata prima obbligo poi necessità per ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il tempoa, ma l’odioso Covid-19 che da due anni ha radicalmente cambiato la vita umana, resta al centro dei nostri pensieri, opere, parole. In tutti i suoi derivati. Non sorprende affatto che la parola più ricercata sunelSearch, ecco le parole più cercate del(Adobe Stock)Tutto ruota intorno alnelle classifiche dei Top 10 Trending, selezionati per categorie, redatta dal colosso di Mountain View. Dalallo “”, ilo è breve, così come le dimissioni di Conte (il politico che ci ha tenuto sull’attenti con i suoi annunci e dirette social) o quella classroom, diventata prima obbligo poi necessità per ...

Advertising

vagrantforlives : Apro apple store per guardare app fotografiche pigio su cerca mi da la classifica delle app più ricercate scopro… s… - alenune22692056 : RT @ElettraLambo: @RecensiamoMusic Nicolo carissimo me la suchi?!A quanto pare non ti piace nessuna delle mie canzoni, il flop sei tu che n… - i89thl : @91PeakyLwt È un po come il coso delle menzioni, parli yna sera cn una persona ef è primo in classifica - merderlife_ : @nonstoplivee @fireworkssun @itsmedomy_ @karevismysun Mi sento male AHAHAHAHA la classifica delle Emily - jndiGOne : classifica delle community più tossiche nei videogames e il primo posto va a valorant HAHAHAHAHAHAUAUAAHH -

Ultime Notizie dalla rete : classifica delle Ranking Uefa, la posizione delle italiane dopo il turno europeo La è all'ottavo posto nel nuovo ranking Uefa pubblicato al termine della settimana europea di Champions, Europa e Conference League. La squadra di Allegri comanda la classifica delle italiane, seguita dalla Roma (11) e dal Napoli (23). La squadra di Spalletti è salita in classifica aumentando il suo coefficiente grazie al successo contro il Leicester. L'Inter è in ...

Serie A, Fiorentina favorita contro la Salernitana ... solo due gol segnati nei primi tempi La Fiorentina è in piena corsa per un posto in Europa, lo dice la classifica (toscani al quinto posto insieme alla Juventus) e le prestazioni, l'ultima delle ...

Imprese”, la classifica delle prime 500 aziende in provincia di Como La Provincia di Como Ranking Uefa, la posizione delle italiane dopo il turno europeo La Juventus è all'ottavo posto nel nuovo ranking Uefa pubblicato al termine della settimana europea di Champions, Europa e Conference League. La squadra di Allegri comanda la ...

Med Store Tunit Macerata verso Torino: "Non guardiamo la classifica" 2' di lettura 10/12/2021 - 11° di Serie A3 Girone Bianco, la Med Store Tunit deve affrontare una lunga trasferta per la sfida con la ViViBanca Torino. La squadra di casa sta vivendo un momento diffici ...

La è all'ottavo posto nel nuovo ranking Uefa pubblicato al termine della settimana europea di Champions, Europa e Conference League. La squadra di Allegri comanda laitaliane, seguita dalla Roma (11) e dal Napoli (23). La squadra di Spalletti è salita inaumentando il suo coefficiente grazie al successo contro il Leicester. L'Inter è in ...... solo due gol segnati nei primi tempi La Fiorentina è in piena corsa per un posto in Europa, lo dice la(toscani al quinto posto insieme alla Juventus) e le prestazioni, l'ultima...La Juventus è all'ottavo posto nel nuovo ranking Uefa pubblicato al termine della settimana europea di Champions, Europa e Conference League. La squadra di Allegri comanda la ...2' di lettura 10/12/2021 - 11° di Serie A3 Girone Bianco, la Med Store Tunit deve affrontare una lunga trasferta per la sfida con la ViViBanca Torino. La squadra di casa sta vivendo un momento diffici ...