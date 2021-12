Infortuni: incidente in cantiere nel Pavese, gravissimo operaio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Un operaio di 55 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in un cantiere a Torre d'Isola, in provincia di Pavia. Poco prima delle 16 l'operaio è rimasto schiacciato da alcune strutture in muratura del cantiere, riportando un trauma toracico. Estratto dalle macerie in arresto cardio-circolatorio, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ispettorato del lavoro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Undi 55 anni è rimasto gravemente ferito in unin una Torre d'Isola, in provincia di Pavia. Poco prima delle 16 l'è rimasto schiacciato da alcune strutture in muratura del, riportando un trauma toracico. Estratto dalle macerie in arresto cardio-circolatorio, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ispettorato del lavoro.

