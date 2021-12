GP Abu Dhabi, Libere 2: Hamilton risponde a Verstappen, inglese primo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono terminate le seconde sessioni delle prove che ci traghetteranno verso le qualifiche. Il GP Abu Dhabi ha mandato in scena le Libere 2 che hanno riequilibrato la sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, i due piloti che si stanno contendendo il titolo Mondiale 2021 della Formula Uno. Nel primo round era stato l’olandese della Red Bull a prevalere, mentre in questa seconda tappa di avvicinamento alla corsa l’inglese ha prontamente risposto. Tra le due Mercedes, sul podio virtuale si è inserito Esteban Ocon con la sua Alpine che ha sbattuto fuori dai gradini il rivale dell’anglosassone. Ottavo e nono posto per le Ferrari. GP Abu Dhabi, Libere 2: ecco cosa è successo Ecco cosa è successo nelle Libere 2 andate in scena ad Abu ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono terminate le seconde sessioni delle prove che ci traghetteranno verso le qualifiche. Il GP Abuha mandato in scena le2 che hanno riequilibrato la sfida tra Lewise Max, i due piloti che si stanno contendendo il titolo Mondiale 2021 della Formula Uno. Nelround era stato l’olandese della Red Bull a prevalere, mentre in questa seconda tappa di avvicinamento alla corsa l’ha prontamente risposto. Tra le due Mercedes, sul podio virtuale si è inserito Esteban Ocon con la sua Alpine che ha sbattuto fuori dai gradini il rivale dell’anglosassone. Ottavo e nono posto per le Ferrari. GP Abu2: ecco cosa è successo Ecco cosa è successo nelle2 andate in scena ad Abu ...

