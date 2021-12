Emamotorsport - Emanuele Sabatino non c' è più

(Di venerdì 10 dicembre 2021), noto al grande pubblico come Ema Motorsport, non c'è più. Il meccanico più seguito d'Italia si è spento improvvisamente nel pomeriggio del 9 dicembre: a dare l'annuncio, pubblicato sul suo sito web, sono stati la moglie e il team di meccanici con cui lavorava. La sua storia. Il 45enne pavese è passato in pochissimi anni dal fallimento della sua officina alla conduzione di un programma televisivo incentrato sulla sua stessa figura professionale.ha saputo reinventarsi, pubblicando su YouTube tantissimi video in cui spiegava come sono fatte le auto, mostrando gli interventi meccanici e le riparazioni che giorno dopo giorno effettuava su vetture di ogni genere. Così si è fatto strada sui social, guadagnando centinaia di migliaia di follower e approdando al mondo della televisione dove, oltre a condurre il ...

Advertising

SkySportF1 : Addio a Emamotorsport: è morto Emanuele Sabatino - Corriere : Morto «Emamotosport», il meccanico star del web: «Un uomo dal cuore grande» - SkyTG24 : Addio a Emanuele Sabatino, il meccanico youtuber EmaMotorsport - dar_casartelli : RT @CGzibordi: Morto «Emamotosport», il meccanico star del web: «Un uomo dal cuore grande» - statodelsud : Addio a Emanuele Sabatino, il meccanico youtuber EmaMotorsport -

Ultime Notizie dalla rete : Emamotorsport Emanuele

Sabatino, il meccanico social più seguito d'Italia col suo nome, è stato trovato morto nella sua officina nel pomeriggio del 9 dicembre. L'annuncio è stato dato sugli stessi ...L'hanno trovato morto nella sua officina.Sabatino , il meccanico di 45 anni che è diventato famoso sui social sotto il nome diper la sua passione per i motori, è deceduto a Broni, in provincia di Pavia, nel luogo che ...Nonostante i problemi legati alla produzione dei componenti necessari per assemblare gli smartphone, il mercato chiude in zona positiva il 2021. La crescita, per quanto ridotta, continuerà anche negli ...Del 2021 si ricorda la puntata di “In officina con Ema” in cui Emanule ha restaurato e regalato a suo padre la Lancia Thema che il genitore aveva sempre desiderato. Come comunica la famiglia, i funera ...