E' morto Enrico Pieri | sopravvissuto da bambino all' eccidio di Sant' Anna di Stazzema

Ultime Notizie dalla rete : morto Enrico

Sant'Anna di Stazzema (Lucca), 10 dicembre 2021 - È, dopo una malattia,Pieri superstite dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema (Lucca) del 12 agosto 1944, era nato il 19 aprile 1934. Era presidente dell'Associazione Martiri ...Di quell'eccidio nazifascista in cui il 12 agosto 1944 furono massacrati 560 innocentiPieri,a 87 anni, era diventato un simbolo. Si è spento oggi dopo una malattia, negli ultimi mesi ...Enrico Pieri, uno dei superstiti dell’eccidio nazifascista di Sant’Anna di Stazzema (Lucca) del 12 agosto 1944, è morto dopo una ...Aveva 10 anni quando riuscì a salvarsi dallo sterminio dove venne uccisa tutta la sua famiglia. E' stato in prima linea anche nelle scuole per divulgare l'orrore del 12 agosto 1944 ...