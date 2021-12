È arrivato il primo via libera al testo sull'eutanasia. Ma resta il no del centrodestra (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - Dopo anni di stallo e mesi di ostruzionismo e muro contro muro, arriva il primo via libera al testo sul fine vita. Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno infatti licenziato la nuova formulazione delle norme che consentono il suicido medicalmente assistito, ma resta il voto contrario del centrodestra che, salvo sorprese, dovrebbe dire 'no' anche in Aula, dove il provvedimento approdera' lunedì prossimo, 13 dicembre, per la discussione generale anche se i tempi non si preannunciano brevi e, complice anche la manovra e altri decreti, le votazioni potrebbero slittare all'anno nuovo. E già si prevedono una valanga di emendamenti, con la reiterata contrarietà di Lega, Forza Italia, Coraggio Italia, assieme a FdI. Per ora regge invece il fronte compatto degli ex giallorossi - ... Leggi su agi (Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - Dopo anni di stallo e mesi di ostruzionismo e muro contro muro, arriva ilviaalsul fine vita. Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno infatti licenziato la nuova formulazione delle norme che consentono il suicido medicalmente assistito, mail voto contrario delche, salvo sorprese, dovrebbe dire 'no' anche in Aula, dove il provvedimento approdera' lunedì prossimo, 13 dicembre, per la discussione generale anche se i tempi non si preannunciano brevi e, complice anche la manovra e altri decreti, le votazioni potrebbero slittare all'anno nuovo. E già si prevedono una valanga di emendamenti, con la reiterata contrarietà di Lega, Forza Italia, Coraggio Italia, assieme a FdI. Per ora regge invece il fronte compatto degli ex giallorossi - ...

