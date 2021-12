Conte indica la via, e Letta? (Di venerdì 10 dicembre 2021) Parlando alla festa di Fratelli d’Italia, Giuseppe Conte si è espresso a favore di una legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5 per cento. Al di là del fatto che in questo modo il Movimento 5 stelle eviterebbe di dover stipulare prima delle elezioni una coalizione con il Pd, sulla quale una parte del Movimento e forse dell’elettorato è scettica, si tratta di un’indicazione rilevante che potrebbe spingere Enrico Letta, finora assai scettico, a tentare una verifica della possibilità concreta di riformare il meccanismo di voto. Conte ha anche alluso all’ipotesi di “primarie di coalizione”, che non lo spaventano: “A tempo debito decideremo il criterio migliore per la scelta del leader di coalizione”. Naturalmente anche questo dipende dal sistema di voto adottato e quindi è ragionevole non mettere il carro ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Parlando alla festa di Fratelli d’Italia, Giuseppesi è espresso a favore di una legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5 per cento. Al di là del fatto che in questo modo il Movimento 5 stelle eviterebbe di dover stipulare prima delle elezioni una coalizione con il Pd, sulla quale una parte del Movimento e forse dell’elettorato è scettica, si tratta di un’zione rilevante che potrebbe spingere Enrico, finora assai scettico, a tentare una verifica della possibilità concreta di riformare il meccanismo di voto.ha anche alluso all’ipotesi di “primarie di coalizione”, che non lo spaventano: “A tempo debito decideremo il criterio migliore per la scelta del leader di coalizione”. Naturalmente anche questo dipende dal sistema di voto adottato e quindi è ragionevole non mettere il carro ...

