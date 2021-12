Catania | ragazza di 27 anni uccisa in strada a colpi d' arma da fuoco

(Di sabato 11 dicembre 2021) Unadi 27è stataquesta sera nel rione Lineri di Misterbianco, in provincia di. La vittima è stata assassinata con diversidida...

La, afferma la Procura diin una nota, ha parlato di 'plurimi reati a sfondo sessuale'. La ventenne avrebbe scoperto che il suo fidanzato aveva un'altra relazione con una sua coetanea ......partita a giugno dai militari della stazione Gravina di, ha verificato i fatti compiuti dai quattro ragazzi riconosciuti autori di ripetuti reati a sfondo sessuale nei confronti della23:21Catania, ragazza di 27 anni uccisa a colpi di pistola in strada; era appena uscita dal panificio dove lavorava 23:13Donna uccisa in strada a Catania 22:26La Volo Saber a caccia del poker nella ta ...Una giovane donna è stata uccisa questa sera nel rione Lineri di Catania. La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada. Sul posto ...