Ballando con le Stelle: Remigi contro il programma (Di venerdì 10 dicembre 2021) Memo Remigi è l'ultimo concorrente eliminato dal famoso talent di Milly Carlucci; l'artista, profondamente risentito dopo la sua esclusione, ha duramente attaccato la giuria di Ballando con le Stelle. Per Remigi infatti la decisione di Lucarelli & c è del tutto ingiusta. Memo Remigi non ci sta e, interpellato dalla nota rivista Mio, esprime tutto il suo disappunto e dispiacere per l'eliminazione dal famoso talent di Rai 1.

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le Stelle, Memo Remigi attacca i giurati di Milly Carlucci Nonostante gli elogi e i complimenti Memo Remigi è stato eliminato da Ballando con le Stelle 2021. Il cantante di Oggi è un altro giorno ha perso allo spareggio contro Alvise Rigo. Un risultato che non è particolarmente piaciuto a Remigi, che sperava di arrivare in ...

Arisa: "Ogni giorno sono felice pensando che danzerò" A "Ballando con le stelle" hai danzato sulle note di "Cuore", un pezzo del disco intriso di malinconia e nostalgia. Che fase attraversa il tuo cuore? "Vive tante emozioni belle, a intermittenza". ...

Selvaggia Lucarelli pronta a lasciare Ballando con le Stelle? “Mi diverto in diretta, un po’ meno quando torno a casa” Tvblog Venier, passione e amore nell'impegno Rai per Telethon ROMA - Mettere nell'impegno per Telethon "tutta la passione , l'amore e il cuore per riuscire a fare un'edizione d che possa rimanere nella storia". E' l'obiettivo di Mara Venier e di tutta la Rai per ...

Ballando con le Stelle, Memo Remigi attacca i giurati di Milly Carlucci Nonostante gli elogi e i complimenti Memo Remigi è stato eliminato da Ballando con le Stelle 2021. Il cantante di Oggi è un altro giorno ha perso allo spareggio contro Alvise Ri ...

