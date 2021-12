Variante Omicron, Bassetti: “È più contagiosa ma non buca tre dosi di vaccino” (Di giovedì 9 dicembre 2021) GENOVA – “La Variante Omicron l’abbiamo derubricata a quello che deve essere, ha molte mutazioni, ma tre dosi la coprono al 100% e non è escluso che anche due dosi. I vaccini quindi non vengono bucati neanche dalla Omicron. Per quanto riguarda la crescita dei contagi, è probabile che i casi sostenuti da Omicron siano meno intensi rispetto a quelli sostenuti da Delta. Prova ne è il Sudafrica che è oggi pieno di casi da Omicron, ma se vediamo i dati di settembre, quando quest’ultima Variante non c’era, su 110-120mila casi attivi c’erano 300 morti, oggi i decessi sono 35. Probabilmente è più contagiosa ma meno aggressiva. Se anche fosse, quindi fa meno male e somiglia più ad un raffreddore e tutto sommato non è così ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 dicembre 2021) GENOVA – “Lal’abbiamo derubricata a quello che deve essere, ha molte mutazioni, ma trela coprono al 100% e non è escluso che anche due. I vaccini quindi non vengonoti neanche dalla. Per quanto riguarda la crescita dei contagi, è probabile che i casi sostenuti dasiano meno intensi rispetto a quelli sostenuti da Delta. Prova ne è il Sudafrica che è oggi pieno di casi da, ma se vediamo i dati di settembre, quando quest’ultimanon c’era, su 110-120mila casi attivi c’erano 300 morti, oggi i decessi sono 35. Probabilmente è piùma meno aggressiva. Se anche fosse, quindi fa meno male e somiglia più ad un raffreddore e tutto sommato non è così ...

Agenzia_Ansa : FLASH | La variante Omicron è neutralizzata da 3 dosi vaccino Pfizer, secondo quanto riferisce la società #ANSA - amnestyitalia : La diffusione della variante #Omicron è la prova di cosa accade quando una pandemia non viene affrontata senza un'e… - fattoquotidiano : Vaccino, Pfizer: “Con la terza dose protezione anche da Omicron”. Annunciati per marzo i primi lotti specifici cont… - Davide70405052 : RT @CarloGobbato: @gr_grim e la variante omicron è quella che si cura con il vicsvaporub, arriverà anche la variante che si cura con le men… - Davide70405052 : RT @gr_grim: Quindi, ricapitolando: 2 dosi normali + booster + 3 dosi di vaccino specifico per la variante Omicron? Il tutto a salatissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron Meloni spiana la Lamorgese: "Cosa ci racconta il governo" colpo da ko su migranti e Covid Giorgia Meloni torna a tuonare contro il paradosso del Viminale, che blocca i voli dal Sudafrica per paura della variante Omicron del Covid ma lascia le porte aperte agli immigrati degli altri Paesi. Il Viminale vara il pugno duro sui controlli del super green pass. Ma i numeri dimostrano un'altra realtà 'Che il ...

Viaggi organizzati al palo, a rischio 13 mila imprese e 86 mila posti Adesso la variante Omicron non fa ben sperare per il prossimo futuro, "benché l'Oms - sottolineano - abbia messo in guardia i Paesi dall'imporre ulteriori restrizioni ai viaggi senza prima aver ...

Vaccino Covid, Magrini (Aifa): “Ipotesi richiami annuali come il vaccino antinfluenzale” Il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, ha ipotizzato che il vaccino anti-Covid possa avere richiami annuali come il vaccino antinfluenzale.

Covid19, nessun caso di variante omicron in Umbria, fino ad oggi. Da fine mese le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni in hub ... Comunque il Comitato tecnico scientifico nel corso della riunione di oggi ha evidenziato che la variante Omicron rispetto alla Delta è più trasmissibile, causa in alcune situazioni malattia più severa ...

