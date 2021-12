Troia in difficoltà per il corona virus: ordinanza, mascherine obbligatorie all’aperto ed altre misure Fino al 9 gennaio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Troia: Scatterà questa notte, e sarà in vigore Fino al prossimo 9 gennaio, l’ordinanza sindacale che rende obbligatorio l’uso della mascherina anti-Covid anche all’aperto sull’intero territorio comunale. Il provvedimento, deciso dal sindaco, Leonardo Cavalieri, ed emanato oggi pomeriggio, si è reso necessario a seguito dell’incremento dei casi di persone contagiate. A pesare, anche, il ritardo nel reperimento dei dati epidemiologici da cui derivano difficoltà nelle operazioni di tracciamento, ed eventuale messa in quarantena dei positivi. L’ordinanza contiene ulteriori ed importanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19: – Sospensione di tutte le ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 9 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Scatterà questa notte, e sarà in vigoreal prossimo 9, l’sindacale che rende obbligatorio l’uso della mascherina anti-Covid anchesull’intero territorio comunale. Il provvedimento, deciso dal sindaco, Leonardo Cavalieri, ed emanato oggi pomeriggio, si è reso necessario a seguito dell’incremento dei casi di persone contagiate. A pesare, anche, il ritardo nel reperimento dei dati epidemiologici da cui derivanonelle operazioni di tracciamento, ed eventuale messa in quarantena dei positivi. L’contiene ulteriori ed importantiurgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19: – Sospensione di tutte le ...

Advertising

NoiNotizie : Troia (#Foggia) in difficoltà per il #coronavirus: ordinanza, mascherine obbligatorie all'aperto ed altre misure… - sathvrn : faranno anche sea……. porca troia no vi prego sta canzone mi fa stare malissimo… non l’ascolto da due anni perché o… -

Ultime Notizie dalla rete : Troia difficoltà "Il mio regno per uno scranno": il caso Lotito e tutti quelli che volevano diventare senatori ... o farlo dimettere, è impresa epica ed eroica, degna dell'assedio di Troia che , come si sa, durò ... Il cubo di Rubik dei seggi vacanti da riempire: le falle del Rosatellum e la difficoltà a tapparle Ma ...

I cristiani siriani furono avvertiti prima della guerra: 'sarete i prossimi!' I leader della Chiesa siriana lo avevano chiamato il complotto del 'Cavallo di Troia' dell'...meno di un decennio nel futuro sarebbero stati gli stessi cristiani siriani a trovarsi in gravi difficoltà.

Allarme positivi covid-19 a Troia. Il sindaco annulla iniziative natalizie - TGR Puglia TGR – Rai ... o farlo dimettere, è impresa epica ed eroica, degna dell'assedio diche , come si sa, durò ... Il cubo di Rubik dei seggi vacanti da riempire: le falle del Rosatellum e laa tapparle Ma ...I leader della Chiesa siriana lo avevano chiamato il complotto del 'Cavallo di' dell'...meno di un decennio nel futuro sarebbero stati gli stessi cristiani siriani a trovarsi in gravi