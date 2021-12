Trani si illumina | immagini suggestive da piazza Duomo con presepe e albero

(Di giovedì 9 dicembre 2021) decisamente cambiato in chiave natalizia il colpo d'occhio di, grazie alla conferma della pregevole iniziativa della Fondazione Seca, in collaborazione con l'opera don Uva Bisceglie e il ...

Ultime Notizie dalla rete : Trani illumina

L'iniziativa fa parte del cartellone "Un mare di artisti a", che prevede altri eventi il 12, 18 e 24 dicembre e, in chiusura, il 5 gennaio.Per il secondo anno, è stato donato alla città dalla Fondazione Megamark di, onlus dell'omonimo Gruppo, insieme ai supermercati A&O, dok, famila, Numeri primi e ai pet store Joe Zampetti. L'...È decisamente cambiato in chiave natalizia il colpo d'occhio di piazza Duomo , grazie alla conferma della pregevole iniziativa della Fondazione Seca, in ...La pioggia prevista per la giornata di domani 8 dicembre non cambia i programmi di Babbo Natale e del suo staff. L'otto dicembre, giorno dell'Immacolata si apre ufficialmente il periodo delle festivit ...