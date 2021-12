Salerno, la rassegna teatrale “Neo” continua con Marco Simeoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Tutto pronto per il secondo spettacolo della rassegna teatrale Neo: eccezionalmente di giovedì, il 9 dicembre, alle ore 21.00 presso la Sala Grimaldi del Saint Joseph Resort (ex colonia San Giuseppe), Marco Simeoli sarà in scena con “Manca solo Mozart”, un’opera scritta e diretta da Antonio Grosso. L’attore, allievo di Gigi Proietti, porta per la prima volta su un palco della città di Salerno la storia di coloro che hanno dato vita a “Musica Simeoli”, il negozio di famiglia fulcro delle attività musicali di tutta la città di Napoli. È un testo intimo e inedito, “Manca solo Mozart”, il cui protagonista assoluto è Marco Simeoli. Uno spettacolo tratto da una storia vera, molto vicina all’attore, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Tutto pronto per il secondo spettacolo dellaNeo: eccezionalmente di giovedì, il 9 dicembre, alle ore 21.00 presso la Sala Grimaldi del Saint Joseph Resort (ex colonia San Giuseppe),sarà in scena con “Manca solo Mozart”, un’opera scritta e diretta da Antonio Grosso. L’attore, allievo di Gigi Proietti, porta per la prima volta su un palco della città dila storia di coloro che hanno dato vita a “Musica”, il negozio di famiglia fulcro delle attività musicali di tutta la città di Napoli. È un testo intimo e inedito, “Manca solo Mozart”, il cui protagonista assoluto è. Uno spettacolo tratto da una storia vera, molto vicina all’attore, ...

anteprima24 : ** ##Salerno, la rassegna teatrale 'Neo' continua con Marco #Simeoli ** - inforcampania : SALERNO - DOMANI SI PRESENTA LA RASSEGNA “TE VOGLIO BENE ASSAJE” - ChieffiOlga : Salerno Barocca, presentazione della rassegna musicale In cordis cordae venerdì 10 a Palazzo di Città.… - GazzettaSalerno : Salerno Barocca, presentazione della rassegna musicale In cordis cordae venerdì 10 a Palazzo di Città. - TuttoSalerno : Gazzetta dello Sport: 'Salerno in attesa, i curatori vedono i legali della Figc. Offerte al vaglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno rassegna Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola giovedì 9 Dicembre Ecco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Covid, la ... Salerno in lutto. Altri 181 positivi Di ...

Salerno, continua la rassegna teatrale: in scena il 'Manca solo Mozart' di Marco Simeoli Tempo di Lettura: 5 minuti SALERNO. Tutto pronto per il secondo spettacolo della Rassegna Teatrale Neo: eccezionalmente di giovedì, il 9 dicembre, alle ore 21.00 presso la Sala Grimaldi del Saint Joseph Resort (ex colonia San ...

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola giovedì 9 Dicembre Salernonotizie.it Club Scherma Salerno protagonista Club Scherma Salerno protagonista in Lombardia e in Sardegna. Un oro con Giuseppe Di Martino, un bronzo firmato da Andrea Pianese e un settimo posto conquistato da ...

“Te Voglio Bene Assaje” in scena al Teatro delle Arti: la presentazione al Comune Cinque spettacoli in cartellone e che può essere letta anche come “una dichiarazione d’amore” al teatro che in questi mesi sta dando prova di grande tenacia nel ricostruire i presupposti di una solida ...

Ecco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola.stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Covid, la ...in lutto. Altri 181 positivi Di ...Tempo di Lettura: 5 minuti. Tutto pronto per il secondo spettacolo dellaTeatrale Neo: eccezionalmente di giovedì, il 9 dicembre, alle ore 21.00 presso la Sala Grimaldi del Saint Joseph Resort (ex colonia San ...Club Scherma Salerno protagonista in Lombardia e in Sardegna. Un oro con Giuseppe Di Martino, un bronzo firmato da Andrea Pianese e un settimo posto conquistato da ...Cinque spettacoli in cartellone e che può essere letta anche come “una dichiarazione d’amore” al teatro che in questi mesi sta dando prova di grande tenacia nel ricostruire i presupposti di una solida ...