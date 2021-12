Paola Perego | «Nascondevo i farmaci antipanico in camerino | ne sono uscita con più di dieci anni di analisi»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Corriere della Sera ospita una lunga intervista a. Racconta che perha combattuto con gli attacchi di panico, fin da quando era ragazzina. «Perla gente ha visto una persona in apparenza vivace, ironica. Ma io ero in una bolla. Prendevo delle medicine e non parlo di quelle che si prescrivono oggi, chemolto più leggere. Parlo di medicine che, pur di allontanare la sensazione di panico, appianavano tutto. Piallavano ogni cosa, comprese le emozioni. Per esempio, non riuscivo più nemmeno a piangere. Molti dei miei ricordioffuscati, come dentro una nuvola. Compreso il mio matrimonio con Andrea Carnevale. I critici dicevano che ero troppo fredda e distaccata, ma oggi posso dirlo: prendevo benzodiazepine». Aveva 16quando provò la ...