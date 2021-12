Omicidio Tarquinia: fermato un uomo. Angeletti forse ucciso per una donna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Svolta nell' Omicidio di Tarquinia . C'è un fermo per la morte del professore universitario Dario Angeletti , ucciso martedì scorso. Secondo quanto si apprende dai carabinieri di Viterbo, si tratta di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Svolta nell'di. C'è un fermo per la morte del professore universitario Dariomartedì scorso. Secondo quanto si apprende dai carabinieri di Viterbo, si tratta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Tarquinia Omicidio Tarquinia: fermato un uomo. Angeletti forse ucciso per una donna Svolta nell' omicidio di Tarquinia . C'è un fermo per la morte del professore universitario Dario Angeletti , ucciso martedì scorso. Secondo quanto si apprende dai carabinieri di Viterbo, si tratta di un uomo, ...

Dario Angeletti, prof ucciso: fermato 70enne/ Movente passionale? 'Lo conosceva bene' ... nella puntata di oggi 9 dicembre ha esordito con il caso del professore ucciso a Tarquinia . Con il passare delle ore, infatti, si fa sempre più chiaro il quadro relativo all'omicidio di Dario ...

Omicidio Tarquinia: fermato uomo per la morte del professore Angeletti L'uomo, 68enne, trasferito all'ospedale di Viterbo perché colto da malore dopo il fermo. Sequestrata la casa. Aveva lavorato come tecnico all'università ...

Omicidio di Tarquinia, piantonato a Belcolle Claudio Cesaris: il movente sarebbe la gelosia Il presunto assassino del professor Dario Angeletti posto in stato di fermo stamani dai Carabinieri Sarebbe stata la gelosia la causa scatenante dello sparo che ha portato alla morte del professore un ...

